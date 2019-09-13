Обсуждения дизайн-проектов благоустройства ул.Б.Покровской и пл.Горького пройдут 16 сентября Общество

Обсуждения дизайн-проектов благоустройства второй очереди ул.Б.Покровской и пл.Горького пройдут 16 сентября 2019 года. Администрация приглашает нижегородцев принять участие во встрече, которая пройдет в актовом зале администрации Нижегородского района (ул. Пискунова, 1), начало в 19:00.

На встрече каждый сможет высказать и зафиксировать на опросных листах свои предложения, как сделать так, чтобы Большая Покровская и площадь Горького сохранили свою самобытность и стали местами, по-настоящему наполненными городской жизнью, а не только выполняли транзитные и утилитарные функции.

В ходе работы над проектом будет проведена серия встреч с предпринимателями, жителями, экспертами. Результаты встреч будут сформированы в отчет и лягут в основу работы архитекторов по актуализации концепции благоустройства.

Отметим, что сейчас на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области" размещен проект благоустройства пл. Горького с фонтаном и велодорожками, за который можно проголосовать.

Напомним, в 2017 году была разработана единая концепция благоустройства ул. Большая Покровская от площади Минина до площади Горького.