Нижегородцы могут оценить готовность своего дома к отопительному сезону с помощью специального сервиса Теплоэнерго Общество

Фото: АО "Теплоэнерго"

Потребители Теплоэнерго могут оценить готовность своего дома к отопительному сезону с помощью специального сервиса на сайте компании. Для этого в специальном поле на главной странице нужно выбрать улицу и номер дома. Система сформирует отчет и покажет, насколько ваш дом готов к пуску тепла. Информация обновляется в ежедневном режиме.

Готовность дома включает два аспекта: технический – проведение промывки, опрессовки внутренних систем, и финансовый – наличие задолженности за поставленные коммунальные ресурсы. Наличие задолженности будет учитываться при формировании графиков подачи тепла в дома. В первую очередь тепло придет в дома добросовестных плательщиков.

Ранее сообщалось, что с 9 сентября АО "Теплоэнерго" приступило к пробным пускам тепла.

Напомним, что АО "Теплоэнерго" в 2019 году планировало удвоить объемы ремонта сетей в сравнении с прошлым годом. В настоящее время компания продолжает обновление тепловых сетей города. Работы будут продолжаться и после начала отопительного периода без ограничения подачи ресурса потребителям за счет активного использования технологии дублирующих трасс-перемычек. Такая технология работ применялась в прошлые отопительные периоды и хорошо зарекомендовала себя, отметили в компании.