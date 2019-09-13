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Политика

"Леса по-прежнему одно из главных богатств нашей области", - Глеб Никитин

15 сентября 2019 09:11  [14] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работников леса. Праздник отмечают ежегодно в третье воскресенье сентября.

"Лесная отрасль испокон веков играла огромную роль в жизни региона. "Леса заволжанина кормят", - отмечал полтора века назад замечательный писатель Павел Мельников-Печерский. Тысячи людей жили за счет этого промысла, а искусные изделия из дерева стали одним из главных символов нижегородского севера.

Сегодня леса по-прежнему одно из главных богатств нашей области. Ими покрыта почти половина территории региона. Ежегодно заготавливается около 4 миллионов кубометров древесины. Наша задача повысить эффективность использования лесов, вовлекать в оборот новые участки, обеспечивая воспроизводство "зеленых легких" планеты для будущих поколений.

Огромную работу ежедневно проделывают те, кто защищает нашу природу. Большую помощь в этом оказывает федеральный проект "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". В его рамках закупается 66 единиц техники для защиты и восполнения лесов, а всего в регионе в строй в 2019 году встанут 160 новых машин. Эта работа обязательно будет продолжаться, чтобы труд специалистов отрасли был более комфортным", - отмечается в поздравлении.

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