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Спорт

Первый этап строительства ФОКа в Ветлуге завершится летом 2020 года

13 сентября 2019 13:07  [102] Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Первый этап строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Ветлуге Нижегородской области завершится летом 2020 года. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" объявил аукцион с начальной ценой в 300 млн рублей, по результатам которого будет определен подрядчик для строительства. Источник финансирования работ - адресная инвестиционная программа Нижегородской области на 2019-2021 годы.

Аукцион назначен на 23 сентября 2019 года. Срок выполнения работ - 9 месяцев с даты заключения контракта.

Согласно проекту, ФОК в Ветлуге будет состоять из двух блоков – универсального спортзала с помещениями для секций (настольный теннис, карате, тяжелая атлетика, дартс, хореография) и плавательного бассейна на три чаши, а также футбольного поля.

Ранее сообщалось, что строительство этого ФОКа началось 9 августа текущего года. Капсулу времени на месте возведения объекта заложил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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