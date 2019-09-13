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Общество

Главе администрации Балахнинского района грозит штраф за не сданную вовремя школу

13 сентября 2019 14:59  [74] Общество

Главе администрации Балахнинского района грозит штраф за не сданную вовремя школу в р.п. Гидроторф. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 13 сентября 2019 года.

Установлено, что между администрацией Балахнинского муниципального района Нижегородской области и ООО "Городецкая ДПМК" заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству школы в р.п. Гидроторф.

В дальнейшем в нарушение требований федерального законодательства в связи с невозможностью завершения строительства школы в срок между администрацией Балахнинского муниципального района Нижегородской области и ООО "Городецкая ДПМК" заключено 2 дополнительных соглашения об установлении аванса.

По результатам проведения Балахнинской городской прокуратурой проверки в сфере соблюдения законодательства о контрактной системе в отношении главы администрации Балахнинского района вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта).

Отметим, что администрации Балахнинского района накопила 34,6 млн рублей долгов перед коммерческими организациями, но выплатила после вмешательства прокуратуры.

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