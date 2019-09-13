Нижегородский Фонд развития промышленности вошел в ТОП-3 по эффективности Бизнес

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский Фонд развития промышленности вошел в ТОП-3 самых эффективных в стране по результатам поддержки импортозамещающих промышленных проектов. Об этом на церемонии старта опытно-промышленных испытаний первого в России комплекса по производству металлических порошков и изделий из них ООО "Гранком" заявил заместитель директора федерального Фонда развития промышленности (ФРП) Сергей Вологодский 13 сентября 2019 года.

Проект по производству порошков реализован при поддержке Фонда развития промышленности, который предоставил льготный займ в 750 млн рублей.

Сергей Вологодский отметил, что в последние полтора года Нижегородская область "заметно активизировала работу по привлечению льготных займов на инновационные промышленные проекты" в рамках программ ФРП.

"Могу сказать, что Нижегородская область входит в ТОП-10 всех регионов по профинансированным проектам. Мы уже 20 проектов профинансировали, ряд из них уже открылись. Сегодняшнее производство уже шестое. Мы развиваем тему, связанную с региональными фондами развития промышленности. И региональный фонд Нижегородской области у нас входит в ТОП-3 по эффективности всех региональных фондов. А их у нас уже 61", - заявил заместитель директора федерального ФРП.

В ФРП Нижегородской области добавили, что в марте 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение о докапитализации на 100 млн рублей регионального Фонда развития промышленности, который выдает льготные займы на создание и модернизацию производств. Докапитализация позволит дополнительно реализовать от 5 до 10 промышленных проектов в регионе.

Сейчас в работе федерального и регионального ФРП на рассмотрении 23 нижегородских заявки на льготные займы в 2,9 млрд рублей.

Напомним также, что в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" в соответствии с указами президента РФ.