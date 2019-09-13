Последние новости рубрики Бизнес
13 сентября 2019 17:08  [61] Переработку конопли организуют в Нижегородской области за 1 млрд рублей по инвестсоглашению
13 сентября 2019 16:49  [61] Нижегородский Фонд развития промышленности вошел в ТОП-3 по эффективности
13 сентября 2019 16:40  [75] Испытания первого в России комплекса по производству металлических порошков прошли в Кулебаках
13 сентября 2019 15:41  [110] "На фоне снижения прогнозов ЕЦБ произошло смягчение монетарной политики", - аналитик банка "Открытие"
13 сентября 2019 14:08  [138] Volkswagen может отказаться от сотрудничества с ГАЗом из-за санкций
13 сентября 2019 12:42  [127] "Ростелеком" обеспечил видеонаблюдение в единый день голосования
13 сентября 2019 12:14  [99] АПЗ стал участником нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости"
12 сентября 2019 18:39  [204] Банк "Открытие" создаст консолидированные Центры обработки данных для компаний группы "Открытие"
12 сентября 2019 18:14  [152] Мобильное приложение банка "Открытие" вошло в число лучших по версии Go Mobile
12 сентября 2019 15:21  [339] Литейный цех серого чугуна IV степени опасности хотят построить в Нижнем Новгороде
Бизнес

Нижегородский Фонд развития промышленности вошел в ТОП-3 по эффективности

13 сентября 2019 16:49  [61] Бизнес

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский Фонд развития промышленности вошел в ТОП-3 самых эффективных в стране по результатам поддержки импортозамещающих промышленных проектов. Об этом на церемонии старта опытно-промышленных испытаний первого в России комплекса по производству металлических порошков и изделий из них ООО "Гранком" заявил заместитель директора федерального Фонда развития промышленности (ФРП) Сергей Вологодский 13 сентября 2019 года.

Проект по производству порошков реализован при поддержке Фонда развития промышленности, который предоставил льготный займ в 750 млн рублей.

Сергей Вологодский отметил, что в последние полтора года Нижегородская область "заметно активизировала работу по привлечению льготных займов на инновационные промышленные проекты" в рамках программ ФРП.

"Могу сказать, что Нижегородская область входит в ТОП-10 всех регионов по профинансированным проектам. Мы уже 20 проектов профинансировали, ряд из них уже открылись. Сегодняшнее производство уже шестое. Мы развиваем тему, связанную с региональными фондами развития промышленности. И региональный фонд Нижегородской области у нас входит в ТОП-3 по эффективности всех региональных фондов. А их у нас уже 61", - заявил заместитель директора федерального ФРП.

В ФРП Нижегородской области добавили, что в марте 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение о докапитализации на 100 млн рублей регионального Фонда развития промышленности, который выдает льготные займы на создание и модернизацию производств. Докапитализация позволит дополнительно реализовать от 5 до 10 промышленных проектов в регионе.

Сейчас в работе федерального и регионального ФРП на рассмотрении 23 нижегородских заявки на льготные займы в 2,9 млрд рублей.

Напомним также, что в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" в соответствии с указами президента РФ.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph