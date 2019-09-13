Испытания первого в России комплекса по производству металлических порошков прошли в Кулебаках Бизнес

Фото: Александр Воложанин

Испытания первого в России комплекса по производству металлических порошков прошли в Кулебаках на ООО "Гранком" (дочернее предприятие ПАО "Русполимет") 13 сентября 2019 года. Напомним, предприятие запустило производство летом этого года, создано 150 рабочих мест.

Важность реализованного проекта отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "Порошковая металлургия сегодня - один из самых быстрорастущих секторов отрасли во всем мире. России просто необходимо было иметь свое производство и для нас очень важно, что создано оно именно в Нижегородской области. По сути, здесь сделан настоящий технологический прорыв, позволивший снизить зависимость от импортных поставок", - отметил губернатор.

"Это не просто стартовый этап в жизни завода, но новое слово в развитии машиностроения, принципиально иной подход к изготовлению деталей по сравнению с традиционным литьем, - подчеркнул вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

Порошковая металлургия позволит создавать более прочные детали с повышенными свойствами. Нижегородская область может стать поставщиком для предприятий авиастроения, атомной промышленности, машиностроения во всех регионах страны.

По данным компании, благодаря реализации проекта доля иностранных производителей на рынке сферических порошком и сплавов снизится до 50%.

По словам президента ПАО "Русполимет" Виктора Клочая, мощность комплекса порошковой металлургии составляет 2,5 тысяч тонн порошков в год.

"Мы понимаем, какие работы необходимо исполнить для перехода на производство уже 5 тысяч тонн. Дальше у нас есть второй этап, который мы обсуждали с губернатором и Минпромторгом РФ. Мы хотели бы занять весь российский рынок инструментальной заготовки из порошка. Более того, мы нацелены на то, чтобы сформировать условия для создания возможностей внедрения новых форматов технологического машиностроения", - заявил Виктор Клочай.

По его словам, продукция порошковой металлургии также ориентирована на экспорт.