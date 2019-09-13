Последние новости рубрики Бизнес
13 сентября 2019 17:08  [60] Переработку конопли организуют в Нижегородской области за 1 млрд рублей по инвестсоглашению
13 сентября 2019 16:49  [59] Нижегородский Фонд развития промышленности вошел в ТОП-3 по эффективности
13 сентября 2019 16:40  [74] Испытания первого в России комплекса по производству металлических порошков прошли в Кулебаках
13 сентября 2019 15:41  [110] "На фоне снижения прогнозов ЕЦБ произошло смягчение монетарной политики", - аналитик банка "Открытие"
13 сентября 2019 14:08  [138] Volkswagen может отказаться от сотрудничества с ГАЗом из-за санкций
13 сентября 2019 12:42  [127] "Ростелеком" обеспечил видеонаблюдение в единый день голосования
13 сентября 2019 12:14  [99] АПЗ стал участником нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости"
12 сентября 2019 18:39  [204] Банк "Открытие" создаст консолидированные Центры обработки данных для компаний группы "Открытие"
12 сентября 2019 18:14  [152] Мобильное приложение банка "Открытие" вошло в число лучших по версии Go Mobile
12 сентября 2019 15:21  [339] Литейный цех серого чугуна IV степени опасности хотят построить в Нижнем Новгороде
Бизнес

Переработку конопли организуют в Нижегородской области за 1 млрд рублей по инвестсоглашению

13 сентября 2019 17:08  [60] Бизнес

Фото: С сайта https://g.semyanich-semena

Законодательное собрание Нижегородской области опубликовало проект инвестиционного соглашения между правительством региона и ООО "Нижегородские волокна конопли", которое планирует организовать производство высококачественной продукции из технической конопли.

Напомним, что данный проект признан приоритетным еще в марте текущего года.

Это будет крупнейшее в России промышленное производство высококачественной продукции из технической конопли. Объем инвестиций в строительство завода составляет 1,043 млрд рублей, в том числе собственные средства - 80 млн рублей, привлеченные средства – 963,3 млн рублей.

Инвестор внедрит передовой мировой опыт выращивания конопли с высокой урожайностью, "с нуля" построит завод с новым оборудованием и станет применять новейшую технологию производства "лучшего волокна конопли в стране на тканные и нетканые материалы", - говорится в пояснительной записке к проекту инвестиционного соглашения.

Покупателями продукции выступят производители целлюлозы для особо прочной бумаги, производители матрацев из тонкого волокна, производители текстильной продукции.

В рамках соглашения правительство предоставит компании льготы по налогу на имущество в размере 21,4 млн рублей (с 1 января 2020 года до 31 декабря 2024 года).

Бюджетный эффект для консолидированного бюджета Нижегородской области составит 494 тысяч рублей (без учета НДФЛ). По окончании срока предоставления льгот и выходе на проектные мощности сумма налоговых поступлений от реализации данного проекта составит ежегодно 4,1 млн рублей (без НДФЛ).

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph