Переработку конопли организуют в Нижегородской области за 1 млрд рублей по инвестсоглашению Бизнес

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Законодательное собрание Нижегородской области опубликовало проект инвестиционного соглашения между правительством региона и ООО "Нижегородские волокна конопли", которое планирует организовать производство высококачественной продукции из технической конопли.

Напомним, что данный проект признан приоритетным еще в марте текущего года.

Это будет крупнейшее в России промышленное производство высококачественной продукции из технической конопли. Объем инвестиций в строительство завода составляет 1,043 млрд рублей, в том числе собственные средства - 80 млн рублей, привлеченные средства – 963,3 млн рублей.

Инвестор внедрит передовой мировой опыт выращивания конопли с высокой урожайностью, "с нуля" построит завод с новым оборудованием и станет применять новейшую технологию производства "лучшего волокна конопли в стране на тканные и нетканые материалы", - говорится в пояснительной записке к проекту инвестиционного соглашения.

Покупателями продукции выступят производители целлюлозы для особо прочной бумаги, производители матрацев из тонкого волокна, производители текстильной продукции.

В рамках соглашения правительство предоставит компании льготы по налогу на имущество в размере 21,4 млн рублей (с 1 января 2020 года до 31 декабря 2024 года).

Бюджетный эффект для консолидированного бюджета Нижегородской области составит 494 тысяч рублей (без учета НДФЛ). По окончании срока предоставления льгот и выходе на проектные мощности сумма налоговых поступлений от реализации данного проекта составит ежегодно 4,1 млн рублей (без НДФЛ).