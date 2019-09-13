Голосование нижегородцев за предложения МСУ в рамках проекта "Вам решать" завершится 15 сентября Общество

Фото: с сайта проекта

Голосование нижегородцев за предложения МСУ в рамках проекта "Вам решать" завершится 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Результаты голосования будут определены 16 сентября.

Напомним, что на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области" представлено более 200 проектов на 1,9 млрд рублей для их финансирования из областного бюджета. На их реализацию выделено 900 млн рублей. Эта сумма делится по муниципалитетам в зависимости от численности населения.

Схема голосования выглядит следующим образом:

1) заходим на сайт "Бюджет для граждан Нижегородской области" — выбираем вкладку "ВАМ РЕШАТЬ";

2) выбираем свою территорию, заходим и знакомимся с проектами;

3) выбираем понравившийся проект и нажимаем кнопку "голосовать", после чего попадаем на сайт голосования;

4) вводим номер телефона, ждем СМС с проверочным кодом;

5) вводим код, выбираем проект и голосуем.

Напомним, голосование в рамках проекта "Вам решать" стартовало 1 сентября. Проект инициирован губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

"Требования к участникам голосования минимальны — нужен только номер телефона, на который придет сообщение для идентификации на сайте. Каждый житель может проголосовать за один проект того или иного района, но в количестве муниципалитетов мы граждан не ограничиваем. Ограничений по прописке и проживанию также нет. Исходим из того, что наши жители интересуются проектами именно своей территории, либо тех районов, в которых, например, у них есть дача, живут близкие ", — отмечал ранее Глеб Никитин.