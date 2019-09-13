Лыжная база, ресурсный центр и детская художественная школа открылись в Семенове в День города Общество

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Лыжная база, ресурсный центр и детская художественная школа открылись в Семенове Нижегородской области в День города 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Семенову исполнилось 240 лет. В торжественных мероприятиях приняли участие министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков и депутат Государственной думы России Артем Кавинов.

"Этот год для нас особенный и мы подготовили много подарков к юбилею родного города. Например, открытие ресурсного центра позволит выйти на совершенно новый уровень образования. Здесь установлено современное оборудование, применяются инновационные технологии. Благоустройству общественных пространств мы также уделяем большое внимание", - рассказал глава администрации Семеновского городского округа Николай Носков.

Также специалисты проверили ход благоустройства улицы Заводской. В прошлом году город стал победителем Всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения". За победу в конкурсе он получил грант в размере 75 млн рублей.

"В Семенове реализуется сразу два федеральных проекта по благоустройству. Это "Формирование комфортной городской среды" и "Малые города и исторические поселения". Работы на всех объектах идут в графике. Например, на улице Заводской уже выполнены все основные работы. Уложена брусчатка, появилась часть малых архитектурных форм. Всего же по программе "Формирование комфортной городской среды" в регионе уже преобразилось 78 дворов и 27 общественных пространств", - отметил Андрей Чертков.

В рамках благоустройства улицы Заводской на въезде в город появилась матрешка, расписанная под хохлому. В городе появилась велодорожка, детская площадка и скейт-парк. Продолжается благоустройство пляжной зоны и установка малых архитектурных форм. Завершить преображение планируют к середине октября.

"Семенов сегодня уже показывает рост по числу гостей. За три года с 2015 – турпоток вырос почти на 36%, а за первые полгода 2019 цифра приезжающих составила 96 тысяч. Для сравнения – в 2015-ом году 94 тысячи туристов округ принял за год. В определенной степени Семеновский округ – точка опоры для дальнейшего развитии севера нижегородчины. И губернатор Глеб Никитин очень внимательно относится к развитию этой территории, вопросу поддержки нижегородских художественных промыслов ", - сказал Артем Кавинов.

Напомним, в 2018 году четыре города Нижегородской области стали победителями всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения". Общая сумма, выделенная на их благоустройство в рамках конкурса - 325 млн руб. В 2019 году от Нижегородской области победителями конкурса вновь стали четыре города. Это Дзержинск, Богородск, Навашино и Урень. Общая сумма гранта в этот раз составила 249 миллионов рублей. К преображению этих общественных пространств приступят в 2020 году.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.