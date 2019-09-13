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Происшествия

Двое мужчин утонули в Нижегородской области 14 сентября

15 сентября 2019 11:02  [126] Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Двое мужчин утонули в Нижегородской области 14 сентября 2019 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Один из них утонул в озере Широкое Арзамасского района (с. Старая Пустынь). Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. Место не оборудовано для купания.

Тело второго мужчины извлекли из реки Левинка в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. Место также не оборудовано для купания.

В начале сентября еще двое мужчин утонули в нижегородских водоемах.

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