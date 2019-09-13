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Двое мужчин утонули в Нижегородской области 14 сентября 2019 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Один из них утонул в озере Широкое Арзамасского района (с. Старая Пустынь). Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. Место не оборудовано для купания.
Тело второго мужчины извлекли из реки Левинка в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. Место также не оборудовано для купания.
В начале сентября еще двое мужчин утонули в нижегородских водоемах.
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