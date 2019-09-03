Двое мужчин утонули в нижегородских водоемах 4 сентября Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Двое мужчин утонули в нижегородских водоемах 4 сентября 2019 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Один человек утонул в Волге, территориально в Нижегородском районе. Также из водоема в Московском районе извлечено тело еще одного мужчины.

Обстоятельства происшествий уточняются, личности погибших устанавливаются.

Отметим, что несмотря на холодное лето, во время купального сезона в этом году утонули 15 взрослых и 5 детей.