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Двое мужчин утонули в нижегородских водоемах 4 сентября 2019 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Один человек утонул в Волге, территориально в Нижегородском районе. Также из водоема в Московском районе извлечено тело еще одного мужчины.
Обстоятельства происшествий уточняются, личности погибших устанавливаются.
Отметим, что несмотря на холодное лето, во время купального сезона в этом году утонули 15 взрослых и 5 детей.
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