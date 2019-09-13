Свалку пластиковых бутылок обнаружили очевидцы в Нижегородской области Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Свалку пластиковых бутылок обнаружили очевидцы в Нижегородской области. В соцсети ВКонтакте сообщается, что маленький водоём недалеко от Мулино в Володарском районе полностью завален пластиковыми бутылками.

"Кладбище бутылок обнаружено недалеко от Мулино. Жуткая картина развернулась перед глазами нижегородцев, которые гуляли там в лесу. Такое ощущение, что их массово туда свезли и пытались похоронить", - отмечается в публикации.

"Возможно - это те бутылки, которые мы старательно складываем в контейнеры", - предположила Лидия Бабенышева.

Ранее, в министерстве экологии области заявляли, что ликвидировали очередную незаконную свалку. В Арзамасском районе была обнаружены свалка резиновых покрышек. Ее вывезло предприятие, которое занимается утилизацией данного вида отходов.