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Свалку пластиковых бутылок обнаружили очевидцы в Нижегородской области. В соцсети ВКонтакте сообщается, что маленький водоём недалеко от Мулино в Володарском районе полностью завален пластиковыми бутылками.
"Кладбище бутылок обнаружено недалеко от Мулино. Жуткая картина развернулась перед глазами нижегородцев, которые гуляли там в лесу. Такое ощущение, что их массово туда свезли и пытались похоронить", - отмечается в публикации.
"Возможно - это те бутылки, которые мы старательно складываем в контейнеры", - предположила Лидия Бабенышева.
Ранее, в министерстве экологии области заявляли, что ликвидировали очередную незаконную свалку. В Арзамасском районе была обнаружены свалка резиновых покрышек. Ее вывезло предприятие, которое занимается утилизацией данного вида отходов.
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