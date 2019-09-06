Очередную незаконную свалку ликвидировали в Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Очередную незаконную свалку ликвидировали в Нижегородской области. В этот раз в Арзамасском районе была обнаружены свалка резиновых покрышек. Ее вывезло предприятие, которое занимается утилизацией данного вида отходов.

Информация о незаконном складировании покрышек поступила в конце августа в департамент лесного хозяйства Нижегородской области. Ущерб был оценен почти в 5 млн рублей. Сейчас ищут виновных.

Как сообщили в минэкологии региона, с начала года региональными операторами ликвидировано 190 свалок. В процессе ликвидации находятся еще 77 территорий.

"Сейчас в региональном министерстве экологии завершается составление перечня мест незаконного складирования отходов в области. После того, как мы его утвердим, будут проведены обследования этих несанкционированных свалок, и тогда муниципалитеты смогут подать заявку на получение субсидии", - сказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Напомним, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина из областного бюджета муниципалитетам в этом году дополнительно выделено 100 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок.

В примеру, в августе этого года в Богородском районе обнаружили свалку старых шин и металлических емкостей, где находились отходы после очистки трубопроводов от нефти и нефтепродуктов. Выяснилось, что организатором данной свалки является ООО "НПО Промэкология". Компанию оштрафовали на 110 тысяч рублей и обязали устранить свалку до 1 октября 2019 года. Другую свалку в Богородске площадью 42,5 га ликвидируют только через три года, финансирование идет в рамках нацпроекта "Экология".