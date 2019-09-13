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Общество

Администрация р.п. в Ардатовском районе нарушила закон о пожарной безопасности

16 сентября 2019 10:45  [78] Общество

Администрация р.п. в Ардатовском районе нарушила закон о пожарной безопасности. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Установлено, что в р.п. Мухтолово, п. Венец и п. Саконы не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 м. У имеющихся источников отсутствуют площадки (пирсы) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей в любое время года. Ряд пожарных гидрантов неисправны.

По результатам проверки в адрес главы администрации р.п. Мухтолово, на которую законом возложена обязанность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов, в апреле текущего года внесено представление.

Вместе с тем, исчерпывающие меры для обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов не приняты. В связи с этим прокуратура района направила в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия глав администраций и возложении обязанности устранить выявленные нарушения.

Суд обязал администрацию р.п. Мухтолово устранить выявленные прокурором нарушения законодательства о пожарной безопасности устранить в срок до 1 декабря этого года.

После вступления решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой Ардатовского района на контроль.

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