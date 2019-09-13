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Общество

Общественное пространство благоустроили в нижегородском селе Абабково, которому 411 лет

16 сентября 2019 12:26  [34] Общество

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области

Общественное пространство благоустроили в нижегородском селе Абабково, которому 411 лет. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

В пресс-службе пояснили, что общественное пространство — это спортивно-игровая детская площадка. Ее торжественное открытие состоялось 14 сентября. В мероприятии приняли участие заместитель председателя ЗС НО, руководитель фракции "Единая Россия" Ольга Щетинина, депутат регионального парламента Дмитрий Колыванов, глава МСУ, председатель Земского собрания Павловского района Виктор Куренков, жители села.

Детская площадка была благоустроена в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". На благоустройство объекта выделено более 4 млн рублей.

"Я уверена, что эта территория станет местом притяжения всех абабковцев. Здесь не только дорожки из брусчатки, освещение и видеонаблюдение, но и детское игровое и спортивное оборудование, уличные тренажеры, есть wi-fi", - сказала Ольга Щетинина.

"Вообще жители Абабкова очень активные, спортивные, инициативные. С ними любое дело решается очень быстро. Вместе благоустраиваем территорию, стоим дороги, участвуем в зональных соревнованиях", - добавила вице-спикер регионального парламента.

Ольга Щетинина также напомнила, что неоднократно инициативные группы жителей Абабковского сельсовета становились победителями проекта "Делами добрыми едины".

"В итоге были установлены символ деревни – гриб Обабок, "Дерево любви" и "Дерево желаний". Теперь они находятся на территории, благоустроенной в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", - пояснила она.

«А в рамках проекта "Планета детства" на территории Абабковского сельсовета благоустроены четыре детских площадки, одна из них дополнена спортивными уличными тренажерами. На 2020 год запланирована установка еще одной детской площадки во дворе многоквартирных домов села Абабково", - подытожила Ольга Щетинина.

"Мы благодарим правительство области, Законодательное собрание за поддержку наших инициатив. Например, в этом году помимо участия в федеральной программе по формированию комфортной городской среды по проекту поддержки местных инициатив у нас была построена автодорога от школы до детского сада, отремонтирован тротуар от улицы Центральной до амбулатории, расширена площадка у амбулатории. Кроме того, за счет средств областного бюджета отремонтирована региональная дорога "Павлово-Гомзово", на средства федерального бюджета строится дорога в деревню Малая Тарка", - сообщила глава администрации Абабковского сельсовета Ирина Доронина.

Всего в Нижегородской области в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" в 2019 году планируется благоустроить 95 общественных пространств и 348 дворов. На эти цели из федерального, областного и муниципальных бюджетов выделено больше 1,5 млрд рублей.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента РФ Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.

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