Песни "Кино", "Queen" и "Nirvana" включили в культурный норматив российских школьников Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Песни "The Beatles", "Кино", "Queen" и "Nirvana" включили в культурный норматив российских школьников. Об этом сообщается на сайте министерства культуры РФ.

Как говорится в документации, культурный норматив - это "проект, направленный на духовное, эстетическое и художественное развитие школьников и повышение культурной грамотности подрастающего поколения". В качестве пилота его реализация начнется в Татарстане, Коми, Ставропольском крае, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях. Если проект признают удачным, то его применят и к другим регионам.

В рамках реализации "Культурного норматива", со школьниками будет проводиться работа по освоению произведений искусства и художественной культуры. По желанию школьники могут проверить свой уровень приобретенных компетенций в формате коллоквиума (собеседования) по основным темам семи направлений искусства: "Изобразительное искусства", "Музыка", "Литература", "Архитектура", "Кинематограф", "Театральное искусство", "Народная культура".

Колокольный перезвон и музыка "Pink Floyd"

Рекомендуемый перечень произведений по каждому из направлений содержит порядка ста наименований. Произведения разделены по возрасту школьников и культурным эпохам. Основная часть рекомендаций является общепризнанными. Однако, некоторые из них оказались вполне неожиданными.

Так ученики начальных классов должны разбираться в колокольном звоне. В частности, различать благовест, трезвон, перезвон и набат.

В 5-8 классе детям стоит посетить рок-оперу Алексея Рыбникова "Юнона и Авось", считают в минкульте.

Старшеклассники не могут считать себя культурными, если не знают песен "Я не люблю" Владимира Высоцкого, "Солнечный остров" и "Марионетки" – группы "Машины времени", "Перемен, мы ждем перемен" – группы "Кино", "Скованные одной цепью" – группы "Наутилус Помпилиус".

Из зарубежной музыки в список рекомендуемых вошли, в том числе, "Jailhouse rock" Элвиса Пресли, "All you need is love" – группы "The Beatles", "Bohemian rhapsody" - группы "Queen", "Money" – группы "Pink Floyd", "Dancing queen" - группы "ABBA", "Smells like teen spirit" – группы "Nirvana".

(группа "Queen", фото с сайта: joinfo.ua)

Фильмы "Касабланка" и "Эдвард руки-ножницы"

Вкус к хорошему кинематографу решено также прививать с начальных классов. В список для 1-4 класса вошли любимые всеми советские киносказки, фильмы "Инопланетянин" (реж. Стивен Спилберг, 1982, США), "Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф" (реж. Эндрю Адамсон, 2005, США, Великобритания).

В 5-8 классе российским школьникам, по мнению составителей "Культурного норматива", пора посмотреть фильмы "Кто подставил кролика Роджера" (реж. Роберт Земекис, 1988, США), "Касабланка" (реж. Майкл Кертиц, 1942, США), "Хатико: Самый верный друг" (реж.Лассе Халльстрем, 2008, Великобритания, США), "Эдвард руки-ножницы" (реж. Тим Бертон, 1990, США).

(фрагмент из фильма "Кто подставил кролика Роджера, фото с сайта: https://okko.tv)

Старшеклассникам для ознакомления предлагаются фильмы "9 рота" (реж. Федор Бондарчук, 2005, Россия), "Космическая одиссея" (реж. Стенли Кубрик, 2001, Великобритания, США), "В джазе только девушки" (реж. Билли Уайлдер, 1959, США), "Шоу Трумана" (реж. Питер Уир, 1998, США).

Также "Культурный норматив" советует школьникам всех возрастов посмотреть мультфильмы Хаяо Миядзаки.