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Общество

Нижегородский Фонд капремонта обязал подрядчиков ускориться после предостережений прокуратуры

16 сентября 2019 12:52  [119] Общество

Нижегородский Фонд капремонта обязал подрядчиков отремонтировать кровли и системы теплоснабжения до конца сентября 2019 года. Об этом стало известно на заседании в Госжилинспекции области.

"У вас остается крайне мало времени, чтобы ускорить темпы выполнения работ. Крайний срок, который мы можем дать подрядчикам – это 1 октября", - сказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чертков.

В ходе совещания прокуратурой Нижегородской области были объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона подрядным организациям, чья готовность к отопительному периоду на сегодняшний день вызывает наибольшие опасения.

На данный момент на территории Нижнего Новгорода на 48 многоквартирных домах ведутся работы по ремонту кровли, и столько же по теплоснабжению.

На территории Нижегородской области 23 подрядные организации ведут кровельные работы на 78 многоквартирных домах, и 17 подрядных организаций производят ремонт отопительных систем в 37 домах. Проблемными на сегодняшний день являются 6 домов в Павловском, Кстовском и Краснобаковском районах.

"Халатность, допущенная подрядными организациями, подрывает авторитет и доверие к деятельности регоператора, негативно сказывается не только на Фонде, как непосредственном заказчике, но и на социальном самочувствии населения. Наша главная задача – обеспечить готовность домов к бесперебойной подаче тепла. По итогам совещания все "отстающие" должны предпринять действенные меры для того, чтобы переломить сложившуюся негативную ситуацию, ускорить завершение всех работ, касающихся комфортного существования жителей, и своевременно войти в отопительный сезон", - подчеркнул генеральный директор Фонда капитального ремонта Дмитрий Гнатюк.

На прошлой неделе стало известно, что капремонт в Нижнем Новгороде выполнен только на треть к сентябрю.

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