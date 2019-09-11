Капремонт в Нижнем Новгороде выполнен к сентябрю только на треть Общество

Капремонт в Нижнем Новгороде выполнен к сентябрю только на треть. Вопрос обсудили на заседании комиссии Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству 11 сентября 2019 года.

Как сообщил советник генерального директора Фонда капитального ремонта Нижегородской области Виктор Нестеров, в настоящее время Фонд выполняет работы по планам капремонта на 2014 – 2016 годы и на 2017 – 2019 годы.

По его словам, по состоянию на сентябрь 2019 года исполнение программы капремонта 2017 года составляет 73%, 2018 года – 56%, 2019 года – 33% от плана.

Виктор Нестеров также сообщил, что принято принципиальное решение о выделении в отдельную подпрограмму капитального ремонта 49 домов, являющихся объектами культурного наследия. Их восстановление будет осуществляться в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода и будет субсидироваться из средств областного бюджета.

В числе проблем, с которыми в своей работе приходится сталкиваться Фонду капремонта, Виктор Нестеров отметил "отсутствие серьезного пула подрядных организаций". Проводится работа по ужесточению условий конкурсных процедур.

"Есть серьезные вопросы к строительному контролю, для которого сейчас привлекаются сторонние организации, к которым огромное количество претензий с точки зрения затягивания сроков подписания, качества приемки. В связи с чем с 1 января 2020 года на базе Фонда капремонта будет создано управление строительного контроля, 18 инженерных специалистов которого будут работать в районах области и 17 в Нижнем Новгороде", – продолжил Виктор Нестеров.

При этом, в Фонде капремонта отмечают общий рост собираемости взносов на капитальный ремонт в регионе с 81% в 2018 году до 88% в 2019 году (по состоянию на сентябрь).

Задолженность органов местного самоуправления по оплате взносов на капремонт в регионе в целом составляет 563 млн рублей, из них 434 млн рублей или 77% составляет задолженность администрации Нижнего Новгорода.

"Если сравнить, сколько денег было собрано с жителей района на капремонт и сколько на него потрачено, то счет, наверное, пока будет не в пользу фонда. Если фонд капремонта идет с отставанием в своей программе, то домоуправляющие компании вынуждены направлять на ремонт кровель, фасадов и инженерных систем деньги, которые жители платят за текущий ремонт. А могли бы потратить эти деньги на ремонт подъездов и дворовых территорий, где-то ямочный ремонт сделать", - заметил депутат Владимир Аношкин.

Напомним, Фонд планировал заменить более 500 лифтов в Нижегородской области в 2019 году.

Отметим, что ранее неоднократно происходили случаи срыва сроков капремонта в Нижнем Новгороде. При этом, по итогам прокуроской проверки в июне этого года стоимость работ в одном из домов оказалась завышенной, а количество фактически затраченного при ремонте дома строительного материала оказалось в 1,5 – 2 раза меньше заявленного.