Авиаперелеты в Пермь, Краснодар и Казань из Нижнего Новгорода станут дешевле в 2019 году Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Правительство станет субсидировать авиаперелеты из Нижнего Новгорода в Пермь, Краснодар и Казань. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Депутаты комитета регионального парламента по транспорту и дорожному хозяйству на заседании 16 сентября заслушали доклад правительства о развитии регулярных пассажирских перевозок воздушным транспортом в целях повышения качества транспортного обслуживания населения Нижегородской области.

Как было отмечено, одним из основных условий для реализации этой задачи на территории области является предоставление авиакомпаниям субсидий для осуществление региональных пассажирских перевозок по России.

Средства выделяются на условиях софинансирования: 40% из федерального бюджета и по 30% из бюджетов регионов, между которыми осуществляются воздушные перевозки.

В 2019 году на эти цели в бюджете Нижегородской области предусмотрено 37,7 млн рублей. Средства будут предоставлены авиакомпании "Азимут" для перелетов по направлениям Нижний Новгород-Пермь и Нижний Новгород-Краснодар, а также "ЮВТ АЭРО" для полетов по маршруту Нижний Новгород-Казань.

Еще по 161,1 млн рублей из бюджетов будут выделено в 2020-2021 годах. Деньги будут направлены на субсидирование перелетов из Нижнего Новгорода в следующие города: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Новосибирск, Уфа, Геленджик, Сочи, Челябинск.

Также в ходе заседания депутаты рассмотрели проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". В частности, предлагается направить дополнительные средства на субсидии организациям для региональных воздушных перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной сети. Так, согласно нововведениям в 2019 году на эти цели будет направлено 33,4 млн рублей по новым направлениям: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Новосибирск. В 2020-2021 годах ежегодно на эти цели будет заложено 161,1 млн рублей по новым направлениям: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Новосибирск, Уфа, Геленджик, Сочи, Челябинск.

"Развитие регионального пассажирского авиасообщения – стратегическая задача для Нижегородской области. Уверен, что воздушные мосты между городами России будут способствовать укреплению экономических и культурных связей регионов, повышению инвестиционной привлекательности территорий, а также будут способствовать повышению доступности перевозок для населения", - сказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.