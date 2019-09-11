Нижегородцы смогут летать по заниженной стоимости в Сочи, Геленджик и Санкт-Петербург Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Правительство Нижегородской области станет субсидировать авиаперевозки в ряд городов РФ. Об этом сообщает региональное министерство финансов.

Субсидирование предусматривает бюджет Нижегородской области, проект поправок в который внес в Законодательное собрание сегодня, 12 сентября, губернатор региона Глеб Никитин. При принятии поправок, доходы областного бюджета на 2019 год будут увеличены на 35,07 млн рублей.

Часть этих средств будет направлена на субсидирование межрегиональных перелетов.

В 2019 году на эти цели будет израсходовано 33,4 млн рублей по направлениям Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Новосибирск.

В 2020 и 2021 годах - по 161,2 млн рублей (каждый год). В эти годы власти станут субсидировать авианаправления в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару, Новосибирск, Уфу, Геленджик, Сочи, Челябинск.

Напомним, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) анонсировала подорожание авиабилетов в связи с ростом цен на авиакеросин на 1,5-2%, поскольку цена на авиатопливо составляет порядка трети стоимости билета.

Напомним также, что 14 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи Глеб Никитин с руководством ООО "Ренова-Холдинг Рус" и АО УК "Аэропорты Регионов" обсудил перспективы развития пассажирского авиасообщения и сопутствующей инфраструктуры в Нижегородской области. Глава региона подтвердил тогда намерения правительства субсидировать межрегиональные перевозки.