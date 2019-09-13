Финский опыт в сфере обращения с отходами планируют использовать в нижегородских НОЦ и "Волганариуме" Экономика

Финский опыт в сфере обращения с отходами планируют использовать при создании нижегородских НОЦа и "Волганариума". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на результаты рабочей встречи заместителя губернатора Андрея Харина с исполняющим обязанности торгового представителя России в Финляндии Сергеем Синельниковым и Чрезвычайным и Полномочным послом России в Финляндии Павлом Кузнецовым 16 сентября 2019 года.

Участники рабочей встречи обсудили вопросы сотрудничества в рамках реализации национального проекта "Экология". В частности, поднимались вопросы организации системы обращения с отходами и создания научно-образовательного центра.

"В Нижегородской области активно реализуется национальный проект "Экология". И мы планируем использовать новейшие мировые разработки при создании нижегородских НОЦа и "Волганариума". Напомню, проекты направлены на изучение вопросов обращения с отходами и пресноводной экосистемы. То есть мы обеспечим синергию двух национальных проектов — "Экология" и "Наука". У Финляндии богатый опыт в этих областях, и мы планируем привлечь иностранных экспертов для совместной работы", - сказал Андрей Харин.

Также правительство Нижегородской области рассматривает возможность взаимодействия с Финляндией по таким направлениям, как: лесоводство и деревообрабатывающая промышленность, судостроение, молочное и мясное скотоводство, малоэтажное деревянное домостроение и т.д.

Ранее сообщалось, что в феврале 2019 года регион посетила бизнес-миссия представителей финских компаний во главе с советником-посланником посольства Финляндии в России Йоонасом Хейсканеном. В рамках визита была проведена биржа контактов, которую посетило более 60 заинтересованных представителей нижегородских компаний.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во Владивостоке в рамках "Восточного экономического форума" провел рабочую встречу с президентом РАН Александром Сергеевым и директором Научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум" Сергеем Логиновым. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества региона и "Приморского океанариума" при реализации мероприятий федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" и разработке концепции по созданию аналогичного учреждения со специализацией на речной флоре и фауне в Нижегородской области.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.