"Волганариум" в Нижегородской области: соглашение о сотрудничестве подписано с Приморским океанариумом Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с президентом РАН Александром Сергеевым и директором Научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум" Сергеем Логиновым 5 сентября 2019 года во Владивостоке.

В ходе встречи генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов и директор филиала "Национального научного центра морской биологии" Дальневосточного отделения РАН –Научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум" Сергей Логинов подписали соглашение о сотрудничестве.

Фото: правительство Нижегородской области

"Волганариум" в Нижегородской области?

Целью соглашения является обмен информацией и опытом по вопросу функционирования океанариумов в рамках реализации проекта "Волганариум" в Нижегородской области.

Программа предполагает сохранение биологического разнообразия, а также совместную организацию и проведение тематических выставок, семинаров, полевых исследований.

Волганариум – это комплексный проект, включающий создание экспозиции фауны пресноводных бассейнов рек и озер России, научно-лабораторного комплекса мониторинга и моделирования окружающей среды мирового уровня, а также интерактивного музея экологии.

"Оздоровление Волги"

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы сотрудничества региона и "Приморского океанариума" при реализации мероприятий федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" и разработке концепции по созданию аналогичного учреждения со специализацией на речной флоре и фауне в Нижегородской области.

"Специалисты ИПФ РАН уже провели предварительную работу по оценке научной составляющей концепции. Мы посмотрели, сколько должно быть ученых и лабораторий, на какие направления нужно сделать ставку. Результат получился интересным. Это не только флора и фауна водных объектов, но и более широкий спектр экологических исследований, касающийся, например, качества атмосферного воздуха. Особое внимание при разработке проекта будет уделено экспозиционной составляющей. В мире нет аналогов такому объекту", - отметил Глеб Никитин.

Океанариум на Бору: история вопроса

Напомним, год назад с проектом строительства океанариума на Бору нижегородское правительство рассчитывало участвовать в федеральной целевой программе развития внутреннего и въездного туризма на 2019-2025 годы. Соответствующая заявка была подана региональным департаментом туризма. Строить океанариум планировалось на основе концессии. Даже появилось несколько компаний, которые готовы были принять участие в конкурсе. Но в итоге, конкретных решений озвучено не было.

Эскизный проект

Напомним, в феврале 2018 года сообщалось, что предполагаемый объем инвестиций на реализацию проекта составит 5 млрд рублей. Концессионное соглашение планировалось заключить в 2018 году.



Ранее правительство области уже переносило планы заключения договора концессии на строительство океанариума с 2016-го на 2017 год. Тогда предполагалось, что инвестиции составят 3 млрд рублей. Напомним, эскизный проект океанариума на Бору градостроительный совет Нижегородской области одобрил еще в октябре 2016 года. Заявка мингосимущества на резервирование участка для строительства объекта была одобрена в сентябре 2015 года.