Минэкологии проводит проверку по факту образования свалки пластиковых бутылок в Нижегородской области Общество

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Минэкологии проводит проверку по факту образования свалки пластиковых бутылок в Нижегородской области недалеко от Мулино. В ведомстве уточнили, что ранее на сайт "Общественная приемная Правительства Нижегородской области" поступало обращение гражданина по вопросу загрязнения реки отходами.

Сотрудниками минэкологии Нижегородской области проведено обследование вышеуказанной территории, в ходе которого факты, изложенные в обращении, подтвердились. Также на обочинах грунтовой дороги, ведущей к вышеуказанному водному объекту, выявлены многочисленные свалки твердых коммунальных отходов. При проведении рейдовых мероприятий установить лиц, виновных в совершении административного правонарушения не удалось. Проверка продолжается.