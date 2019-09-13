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Общество

Прокуратура обязала администрацию Богородского района построить дорогу к дому многодетной семьи

17 сентября 2019 09:36  [40] Общество

Прокуратура обязала администрацию Богородского района построить дорогу к дому многодетной семьи.

Установлено, что земельный участок предоставлен семье администрацией района в 2013 году в качестве меры государственной поддержки. До настоящего времени дорогу так и не сделали.

В связи с выявленным нарушением городским прокурором в суд в интересах несовершеннолетних членов многодетной семьи направлено исковое заявление к администрации Богородского района о признании незаконным бездействия по обеспечению дорожной инженерной инфраструктурой, об обязании обеспечить подъездной дорогой земельный участок.

Решением суда исковое заявление городской прокуратуры удовлетворено, в законную силу пока не вступило.

В конце августа депутаты Законодательного собрания Нижегородской области внесли поправки в региональный закон "О транспортном налоге", избавив многодетные семьи от уплаты налога за автобусы или микроавтобусы. До внесения поправок многодетные семьи освобождались от уплаты налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. Сейчас же в закон добавлены автобусы и микроавтобусы, поскольку многодетные семьи приобретают и этот транспорт тоже.

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