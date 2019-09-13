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Общество

Вадский свинокомплекс оштрафовали за нарушение прав пользования недрами

17 сентября 2019 14:04  [55] Общество

Вадский свинокомплекс оштрафовали за нарушение прав пользования недрами. Департамент Росприроднадзора по ПФО завершил проверку в отношении ООО "ННПП".

В ходе проверки на предприятии были выявлены нарушения природоохранного законодательства: Федеральных законов "Об охране окружающей среды" и "Об отходах производства и потребления", а также Закона РФ "О недрах".

Специалистами Росприроднадзора установлено, что ООО "ННПП" осуществляет добычу подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения из пяти водозаборных скважин с нарушением условий, предусмотренных Лицензией на право пользования недрами.

Кроме того, свинокомплекс ведет свою хозяйственную деятельность в отсутствии утверждённого проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Общая сумма наложенных штрафов составила 540 тысяч рублей. Устранить нарушения необходимо до июля 2020 года.

В начале сентября карантин по АЧС снят в 4 районах Нижегородской области (Арзамасском, Дальнеконстантиновском, Вадском и Перевозском).

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