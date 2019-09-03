Карантин по АЧС снят в 4 районах Нижегородской области Общество

Карантин по АЧС снят в 4 районах Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 5 сентября 2019 года.

Решение об отмене карантина по африканской чуме свиней на территории Арзамасского, Дальнеконстантиновского, Вадского и Перевозского районов было принято комиссией по организации охраны территории Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и пограничных областей.



Основанием послужили представленные заключения начальников государственных ветеринарных управлений районов, о выполнении всех мероприятий по ликвидации африканской чумы синей на подведомственных территориях: ООО ИК "Универсал-Финансы-НН" Арзамасского и Дальнеконстантиновского районов, деревни Белая Дальнеконстантиновского района, городского округа Перевозский, Вадского районного отделения общественной организации "Нижегородской областное общество охотников и рыболовов".

Напомним, карантин был объявлен на территории Перевозского, Арзамасского и Дальнеконстантиновского районов со 2 июля 2019 года, а также на территории Вадского района с 15 июля. Вспышка АЧС также была зарегистрирована в Сосновском районе.