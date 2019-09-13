Депутаты Гордумы в очередной раз безрезультатно обсудили программу развития транспортной инфраструктуры Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Гордумы на заседании 17 сентября 2019 года в очередной раз безрезультатно обсудили программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании комиссии городской Думы по транспорту и связи 17 сентября.

На заседании и.о. заместителя главы Нижнего Новгорода по транспорту Елена Лекомцева сообщила депутатам, что "программа практически готова", и к концу этой недели ее проект будет опубликован в газете "День города".

Однако, принимать программу в сентябре она считает нецелесообразной, поскольку еще не учтены выявленные недавно в ходе работы над ней "шераховатости".

Депутаты приняли решение отложить рассмотрение вопроса на октябрь.

В ходе заседания комиссии депутат Евгений Лазарев заявил, что считает необходимым прежде обсудить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры с ее автором и нижегородскими экспертами. Для этого сегодня создана рабочая группа, которую возглавил депутат, чтобы организовать такую встречу заинтересованной общественности

Кроме того, Евгений Лазарев предложил объединить департаменты транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. По его словам, у департаментов нет достаточно полномочий, чтобы реализовать обсуждаемую программу развития.

Елена Лекомцева подтвердила это, но заявила, что считает неправильным объединять департаменты. По ее мнению, достаточно организовать их совместную работу в рамках программы.

Напомним, бюджет программы развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода до 2030 года оценивается в 395 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета составляют 132,9 млрд рублей, областного бюджета – 66,7 млрд рублей, городского – 58,2 млрд рублей. Остальные средства в размере 136,2 млрд рублей должны составить внебюджетные источники.

Заказчиком выступило МКУ "Центр организации дорожного движения города". Разработчиком программы стал Сергей Карасевич - кандидат технических наук и индивидуальный предприниматель (Москва). Ответственный за реализацию программы - департамент благоустройства города.