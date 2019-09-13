"Общение с жителями позволяет выявить наиболее узкие места в региональной программе капремонта", - Дмитрий Гнатюк Политика

Фото: правительство Нижегородской области

17 сентября 2019 года генеральный директор Фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк провел личный прием граждан. Жители обратились к руководителю с вопросом исключения их дома из региональной программы, а также озвучили претензии к качеству проведенных работ.

"В рамках поручения губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с целью улучшения работы с населением и подрядными организациями системно проводим личные приемы. Общение с жителями позволяет выявить наиболее узкие места в региональной программе капремонта, исправить их, а также стимулирует подрядчиков выполнять работы наиболее качественно", - сказал Дмитрий Гнатюк.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поставил перед Фондом капитального ремонта задачу – повысить исполнение программы ремонта многоквартирных домов в регионе. В свою очередь Фонд обязал подрядчиков завершить все работы по ремонту кровель и систем теплоснабжения до конца сентября. На данный момент на территории города Нижнего Новгорода на 48 многоквартирных домах ведутся работы по ремонту кровли, и столько же по теплоснабжению. Из них 9 домов в Сормовском, Автозаводском, Ленинском, Приокском и Московском районах находятся на особом контроле у Фонда.

"Халатность, допущенная подрядными организациями, подрывает авторитет и доверие к деятельности регоператора, негативно сказывается не только на Фонде, как непосредственном заказчике, но и на социальном самочувствии населения. Наша главная задача – обеспечить готовность домов к бесперебойной подаче тепла. По итогам совещания все "отстающие" должны предпринять действенные меры для того, чтобы переломить сложившуюся негативную ситуацию, ускорить завершение всех работ, касающихся комфортного существования жителей, и своевременно войти в отопительный сезон", - подчеркнул Дмитрий Гнатюк.

На прошлой неделе стало известно, что капремонт в Нижнем Новгороде выполнен только на треть к сентябрю.