Последние новости рубрики Политика
17 сентября 2019 15:34  [50] "Общение с жителями позволяет выявить наиболее узкие места в региональной программе капремонта", - Дмитрий Гнатюк
16 сентября 2019 18:40  [197] Избирательная комиссия Нижнего Новгорода зарегистрировала новых депутатов Гордумы
16 сентября 2019 17:34  [214] Андрей Бетин презентовал нижегородскую "Команду Правительства" на Московском финансовом форуме
16 сентября 2019 16:54  [318] Депутаты комиссии Думы рекомендовали 10 новых членов Общественной палаты Нижнего Новгорода
15 сентября 2019 09:25  [317] "Лес – наше общее богатство", - Евгений Лебедев
13 сентября 2019 10:08  [569] "Необходимо разработать на федеральном уровне систему мер госстимулирования развития водных перевозок", - Евгений Лебедев
12 сентября 2019 16:28  [303] Участники нижегородского "Эксперт-клуба" ФоРГО обсудили итоги единого дня голосования
12 сентября 2019 15:57  [386] Депутаты Думы Дзержинска будут отчитываться о своей работе по новому порядку
12 сентября 2019 15:40  [338] ФоРГО повел первое заседание "Эксперт-клуба" в Нижнем Новгороде
12 сентября 2019 15:32  [292] Признаны полномочия двух депутатов Думы Дзержинска
Политика

"Общение с жителями позволяет выявить наиболее узкие места в региональной программе капремонта", - Дмитрий Гнатюк

17 сентября 2019 15:34  [50] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

17 сентября 2019 года генеральный директор Фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк провел личный прием граждан. Жители обратились к руководителю с вопросом исключения их дома из региональной программы, а также озвучили претензии к качеству проведенных работ.

"В рамках поручения губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с целью улучшения работы с населением и подрядными организациями системно проводим личные приемы. Общение с жителями позволяет выявить наиболее узкие места в региональной программе капремонта, исправить их, а также стимулирует подрядчиков выполнять работы наиболее качественно", - сказал Дмитрий Гнатюк.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поставил перед Фондом капитального ремонта задачу – повысить исполнение программы ремонта многоквартирных домов в регионе. В свою очередь Фонд обязал подрядчиков завершить все работы по ремонту кровель и систем теплоснабжения до конца сентября. На данный момент на территории города Нижнего Новгорода на 48 многоквартирных домах ведутся работы по ремонту кровли, и столько же по теплоснабжению. Из них 9 домов в Сормовском, Автозаводском, Ленинском, Приокском и Московском районах находятся на особом контроле у Фонда.

"Халатность, допущенная подрядными организациями, подрывает авторитет и доверие к деятельности регоператора, негативно сказывается не только на Фонде, как непосредственном заказчике, но и на социальном самочувствии населения. Наша главная задача – обеспечить готовность домов к бесперебойной подаче тепла. По итогам совещания все "отстающие" должны предпринять действенные меры для того, чтобы переломить сложившуюся негативную ситуацию, ускорить завершение всех работ, касающихся комфортного существования жителей, и своевременно войти в отопительный сезон", - подчеркнул Дмитрий Гнатюк.

На прошлой неделе стало известно, что капремонт в Нижнем Новгороде выполнен только на треть к сентябрю.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph