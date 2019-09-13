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Спорт

"Задача БК "НН" на сезон – привезти трофей в Нижний Новгород", - Денис Москвин

17 сентября 2019 15:58  [115] Спорт

Фото: Пресс-служба НРО Единой России

"Задача БК "НН" на сезон – привезти трофей в Нижний Новгород", - сказал председатель правления баскетбольного клуба, депутат Государственной думы Денис Москвин на презентации нового состава БК "НН".

Напомним, что в межсезонье состав БК "Нижний Новгорода" пополнили сразу девять игроков. Среди них четыре опытных легионера и три молодых игрока, в том числе Александр Чадов, воспитанник молодежной системы БК "НН".

По словам Дениса Москвина, курс, заданный командой, дает основания строить амбициозные планы на предстоящий сезон.

"Мы одобряем курс, заданный командой. В межсезонье пришли опытные легионеры, уже состоявшиеся в баскетболе, и российские игроки, будущее российского баскетбола. Такой подход всегда давал результаты, вы можете увидеть, что костяк нынешней сборной России состоит из парней, которые состоялись именно в "Нижнем Новгороде", - сказал Денис Москвин.

"Мы абсолютно четко понимаем, чего хотим от предстоящего сезона. Нам необходимо попасть в плей-офф Единой Лиги ВТБ, пройти как можно дальше в Лиге Чемпионов FIBA и завоевать Кубок России", - добавил он.

Сейчас команда отправилась на товарищеский турнир в Китай, где совсем недавно проходило главное событие в мировом баскетболе – Кубок мира. "Нижний Новгород" сыграет с бронзовым призером чемпионата Германии "Ольденбургом", чемпионом Китая "Гуандун Тайгерс" и серебряными призерами "Синьцзян Флаинг Тайгерс".

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