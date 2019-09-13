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Спорт

Состав БК "Нижний Новгород" к сезону 2019-2020 пополнили девять новых игроков

17 сентября 2019 15:12  [61] Спорт

Фото: БК НН

Состав БК "Нижний Новгород" к сезону 2019-2020 пополнили девять новых баскетболистов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В пресс-службе отметили, что среди новых участников команды - четыре опытных легионера и три молодых игрока, в том числе Александр Чадов, воспитанник молодежной системы БК "НН".

В межсезонье в состав БК "Нижний Новгород" вошли:

Центровой:
Александр Винник (предыдущий клуб – "ПАРМА", Пермь)
Защитники:
Брэндон Браун ("Балкан", Болгария), Михаил Беленицкий ("МБА", Москва), Шавон Льюис ("Калев", Эстония)

Форварды:
Александр Ганькевич ("Темп-СУМЗ", Ревда), Александр Чадов (БК "НН-2", Нижний Новгород), Алек Браун ("Бреоган", Испания), Даррал Уиллис ("Керавнос", Кипр), Илья Сорокин ("Химки-2", Московская область).

"Мы одобряем курс, заданный командой. В межсезонье пришли опытные легионеры, уже состоявшиеся в баскетболе, и российские игроки, будущее российского баскетбола. Такой подход всегда давал результаты, вы можете увидеть, что костяк нынешней сборной России состоит из парней, которые состоялись именно в "Нижнем Новгороде", - сказал председатель правления БК "НН" Денис Москвин.

"Мы абсолютно четко понимаем, чего хотим от предстоящего сезона. Нам необходимо попасть в плей-офф Единой Лиги ВТБ, пройти как можно дальше в Лиге Чемпионов FIBA и завоевать Кубок России", - добавил он.

В пресс-службе добавили, что предстоящий сезон станет для команды десятым, проведенным под названием "Нижний Новгород". Поэтому болельщики интересуются, как команда отметит это событие.

"Задача, которая всегда стоит перед нашей командой, - победа в каждом матче. Поставить более амбициозную цель невозможно, два раза победить в одной игре просто физически не получится. Для нас каждый успешный матч как праздник, так что будем отмечать именно так", - пояснил министр спорта Нижегородской области Сергей Панов.

Первый официальный матч нового сезона команда проведет 26 сентября в рамках квалификации Лиги Чемпионов FIBA. Имя соперника станет известно 20 сентября, им станет либо "Легия" из Польши, либо "Приштина" из Косово. Ответная встреча, уже в "Мещерском" ФОКе, пройдет 29 сентября.

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