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Общество

"Теплоэнерго" начинает подачу тепла в детские сады, школы и больницы

17 сентября 2019 16:46  [99] Общество

Фото: АО "Теплоэнерго"

В связи с ухудшением погодных условий АО "Теплоэнерго" начинает подачу теплоносителя в детские сады, школы и учреждения здравоохранения города до официального старта отопительного периода. Пуск тепла в социальные учреждения будет осуществляться на основании заявок руководителей при условии готовности потребительских систем к приему теплоносителя, а также технической возможности досрочного пуска тепла. Всего к сетям компании подключено 686 социальных объектов, среди них 242 детских сада и 168 школ.

"По поручению главы Нижнего Новгорода Владимира Панова Теплоэнерго еще до официального старта отопительного периода начинает подачу тепла в учреждения социальной сферы там, где для этого существует техническая возможность. Традиционно для таких учреждений тепло подается в первую очередь. После завершения пробного протапливания системы теплоснабжения остались заполненными сетевой водой, что дало возможность при необходимости обеспечить теплом школы, детские сады, больницы в течение нескольких часов после поступления соответствующей заявки от руководства учреждения при условии технической возможности", — рассказал генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

Отопительный сезон в Нижегородской области планируется начать с 23 сентября.

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