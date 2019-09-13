Юноше, в январе убившему в Шахунье таксиста, грозит до 15 лет колонии Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении молодого человека, которого обвиняют в убийстве таксиста. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Напомним, что убийство произошло в январе текущего года. В преступлении подозревался 18-летний юноша.

В ходе расследования выяснилось, что молодой человек вечером 24 января сел в такси (автомобиль марки "KIA Ceratо") на пр. Кораблестроителей Нижнего Новгорода и, договорившись о цене поездки, направился в Шахунью. Не доезжая до города, молодой человек попросил довезти его в одну из деревень Шахунского района и, приехав в нее, таксист изменил ранее оговоренную стоимость поездки.

Из-за этого у водителя и пассажира возник конфликт и в ходе ссоры юноша 41 раз ударил мужчину ножом из-за чего таксист скончался. После случившегося обвиняемый сбросил труп в канаву, засыпал его снегом, а сам на автомобиле потерпевшего уехал к селу Большое Широкое, где оставил машину, скрывшись с места происшествия.

Родственники пропавшего таксиста Сергея Михеева обращались в полицию и волонтерам, которые объявляли сбор на поиск мужчины. Поиски длились с 24 по 28 января. В день, когда нашли погибшего, удалось задержать и подозреваемого в убийстве.

Его заключили под стражу, однако молодой человек в убийстве не признался и отказался давать показания.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" (ч. 1 ст. 105 УК РФ), "Неправомерное завладение автомобилем" (ч. 1 ст. 166 УК РФ) и "Кража" (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Наибольшим наказанием за данные преступления является 15 лет лишения свободы.