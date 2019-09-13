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Общество

Детский сад №368 в Ленинском районе обещают открыть 25 сентября

17 сентября 2019 18:51  [49] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Детский сад №368 в Ленинском районе Нижнего Новгорода обещают открыть 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В пресс-службе пояснили, что учреждение сейчас закрыто из-за того, что к детскому саду создается пристрой. Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов попросил подрядчика как можно быстрее завершить строительные работы.

Директор подрядной организации сообщил, что сейчас на территории детского сада завершены работы по благоустройству шести прогулочных веранд, установлены новые опоры освещения. Также завершаются работы по устройству фундамента пристроя, заканчивается прокладка канализации и других коммуникаций, после подведения которых 25 сентября здание основного детского сада сможет функционировать.

В ходе инспекции Владимир Панов обратил внимание, что кронштейн, закрепляющий опору, частично расположен над уровнем земли и может быть травмоопасным для детей. Подрядчик обязался сделать у основания опоры безопасный кофр.

Ранее администрация города сообщала, что здание пристроя будет одноэтажным с техническими помещениями. В здании откроются четыре группы раннего возраста на 60 мест. На территории детского сада создадут две спортивные площадки и 16 прогулочных веранд.

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