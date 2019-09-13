"Добрострой" достроит проблемные дома "ВВСК" в Нижнем Новгороде Общество

ООО "Добрострой" достроит проблемные дома ООО "ВВСК" в Нижнем Новгороде. На встрече 17 сентября 2019 года заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов обсудил с дольщиками ООО "ВВСК" вопросы, связанные с предстоящим заседанием суда по передаче новому застройщику земельных участков с недостроенными домами, а также обязательств перед дольщиками.



Сергей Морозов сообщил, что в Минстрое России состоялось заседание комиссии, на которой было принято заключение о возможности передачи земельных участков с находящимися на них незавершенными объектами (жилыми домами), а также обязательств застройщика - ООО "ВВСК" по завершению их строительства и передаче участникам долевого строительства новому приобретателю - ООО "Добрострой".

"Мы выходим на завершающую стадию решения вопроса одного из самых старых нижегородских долгостроев. Правительство области со своей стороны проделало большую работу по подтверждению финансовых гарантий для нового застройщика и успешного прохождения комиссии Минстроя России. После вынесения соответствующего определения суда приложим все усилия для того, чтобы новый застройщик вышел на достройку жилых домов осенью этого года", - подчеркнул Сергей Морозов.

ООО "ВВСК" на территории города осуществляло строительство многоквартирного дома на пересечении ул. Тверская – Славянская (ЖК "Ренессанс") и гостиницы и жилого блока со встроенными нежилыми помещениями на пл. Сенной (ЖК "Парус"). Строительство было начато в 2007-2008 годах и не закончено до сих пор. Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 23 июня 2017 года ООО "ВВСК" признано банкротом.

Реестр дома на пересечении улиц Тверская-Славянская насчитывает 17 дольщиков.