Нижегородские власти создали региональный фонд защиты прав дольщиков Общество

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Правительство Нижегородской области создало региональный некоммерческий фонд защиты прав дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Таким образом, региональные власти самостоятельно выступают на защиту дольщиков, поскольку Фонд получает право перенимать у недобросовестных застройщиков их права на земельные участки и на недостроенные дома, а также их обязательства перед участниками долевого строительства.

"После оформления всех документов будет составлен и утвержден советом фонда план действий, согласованный с федеральным Фондом защиты прав обманутых дольщиков. Я поручил завершить эту работу до конца 2019 года", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он добавил, что в первую очередь это касается объектов, не входящих в дорожную карту по восстановлению прав 5 060 граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов в нижегородских долгостроях. Эту карту утвердил заместитель председателя правительства России Виталий Мутко, а право на завершение строительства ряда долгостроев уже передано федеральному "Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства".

В Нижегородской области ему принадлежат права на достройку жилых комплексов "Окский берег", "Новинки Smart City", "Квартал Европейский" и ЖК "На Гончарова".

В настоящее время новый застройщик ЖК "Новинки Smart City" уже приступил к работам. Планируется, что первые долгострои в жилом комплексе введут в эксплуатацию в октябре текущего года. Первые четыре дома с высокой степенью готовности планируется сдать в октябре, еще 11 домов – в 2020 году, а полностью достроить жилой комплекс — в 2021 году.

Для того, что бы продолжить возведение долгостроев в ЖК "Окский берег", дольщикам необходимо к 11 ноября сформировать реестр кредиторов.