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Общество

Нижегородские депутаты поддержали передачу участка в мкрн "Юг" под новую школу

18 сентября 2019 11:16  [52] Общество

Фото: с сайта domostroynn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские депутаты поддержали передачу земельного участка в мкрн "Юг" в собственность области под строительство новой школы. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Гордумы 18 сентября 2019 года.

По информации министра земельных отношений региона Сергея Баринова, планируется построить новую школу полностью за счет средств областного бюджета для ликвидации "второй смены" в других учебных учреждениях, которые находятся поблизости.

Напомним, девять нижегородских объектов строительства и благоустройства будут сданы позже срока, в том числе школа в микрорайоне "Цветы".

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