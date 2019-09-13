Девять нижегородских объектов строительства и благоустройства будут сданы позже срока Культура и отдых

Фото: Дума Нижнего Новгорода

Девять нижегородских объектов строительства и благоустройства будут сданы с отставанием. Итоги депутатского мониторинга подвели 17 сентября 2019 года на собрании фракции "Единая Россия" в Думе Нижнего Новгорода под председательством Дмитрия Барыкина.

В числе объектов, которые вызывают серьезные опасения парк "Дубки", реконструкция которого выполнена только на 15%, в связи с чем был расторгнут договор с недобросовестным подрядчиком. Депутаты от Ленинского района настаивают на том, чтобы завершить реконструкцию парка в этом году, а администрация предлагает перераспределить финансирование на благоустройство дворовых территорий из-за ограниченных сроков работы, связанных с погодными условиями.

Отметим, что нижегородская администрация надеялась благоустроить парк "Дубки" до 1 декабря этого года.

Также Дмитрий Барыкин отметил смещение сроков сдачи школы на пр.Гагарина. Здание должны были сдать 31 мая текущего года, но из-за корректировки проектно-сметной документации срок сдачи перенесен на 1 сентября 2020 года.

К проблемным также отнесены пристрой к детскому саду №12 на Южном шоссе (работы выполнены только на 15%); пристрой к детскому саду №7 (должен быть сдан в декабре 2019 года, но выполнен на 50%); детский сад в микрорайоне "Седьмое небо"; новый корпус детского сада №114 (риск срыва сроков сдачи); пристрой к школе №168 (требуется корректировка проекта); строительство школы в микрорайоне "Цветы".

Не укладывается в сроки и подрядчик по благоустройству зоны отдыха на Гребном канале, где работы выполнены только на 30%.

Заместитель председателя Думы Нижнего Новгорода Ольга Балакина подняла вопрос строительства нового корпуса детского сада №469. Депутат отметила, что строительные работы на объекте ведутся медленно.

Дмитрий Барыкин предложил продолжить мониторинг.

"В этом году мы учли ошибки предыдущего года и систематизировали работу по контролю объектов благоустройства и строительства. За каждым депутатом были закреплены территории, вошедшие в различные программы. Мы регулярно выезжали на объекты вместе с общественными контролерами и активистами из числа горожан. Самое главное, чего удалось добиться при такой системе – учета замечаний и устранение недочетов на начальных стадиях работ. Это помогло сделать объекты максимально удобными для нижегородцев и не допустить нерационального расходования бюджетных средств", – сказал руководитель фракции.

Ранее сообщалось, что школу в микрорайоне "Цветы" Нижнего Новгорода планируют построить в декабре 2019 года.

Также ранее Владимир Панов сделал замечание застройщику детского сада в мкрн "Седьмое небо". Срок сдачи - конец этого года.