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Общество

Новинки Богородского района решено включить в территорию Нижнего Новгорода

18 сентября 2019 12:42  [183] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новинки Богородского района решено включить в территорию Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Гордумы 18 сентября 2019 года.

Глава города Владимир Панов вышел с инициативой по объединению города с сельским поселением "Новинский сельсовет Богородского района".

Территория площадью 48 тысяч кв.м. будет присоединена к Приокскому району. Там в настоящее время проживает 11 тысяч жителей.

"Вы все знаете серьёзную проблему на этой территории - обманутые дольщики. Мы решили поддержать их. Присоединение поможет решить огромное количество социальных задач", - пояснила первый заместитель главы Нижнего Новгорода Наталия Казачкова.

По ее словам, присоединение не влечёт для города глобальных трат. Она отметила, что доходы города в таком случае увеличатся на 160,66 млн рублей, расходы - на 158,55 млн рублей. Профицит бюджета изменится на 2,11 млн рублей.

30 депутатов проголосовало за поддержание инициативы присоединения Новинок к Нижнему Новгороду, далее предстоят общественные обсуждения. Налоги для жителей Новинок не изменятся.

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