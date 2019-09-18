Нижегородская Дума одобрила изменения в бюджет на 366 млн рублей Экономика

Нижегородская Дума одобрила изменения в бюджет на 366,2 млн рублей. Об этом стало известно на заседании 18 сентября 2019 года.

Департамент финансов дважды в течение сентября вносил предложения по корректировке текущего бюджета города.

Напомним, на сентябрьском заседании постоянная комиссия по бюджетной, финансовой и налоговой политике одобрила увеличение доходов и расходов бюджета Нижнего Новгорода на 2019 год на 334,8 млн рублей.

Из общего объема поступивших в городской бюджет доходов 330 тысяч рублей составили субвенции из вышестоящих бюджетов. Доходная часть бюджета увеличилась, помимо субвенций, за счет средств, полученных казенными учреждениями города от предпринимательской деятельности, возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по ОСАГО, административных штрафов и за счет межбюджетных трансфертов.

Среди предусмотренных расходов 112,1 млн рублей будет направлено на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в детских садах в микрорайоне Бурнаковский и на проспекте Гагарина, 51,4 млн рублей – на создание на территории города дополнительных контейнерных площадок, 7,6 млн рублей – на приобретение мусорных контейнеров и бункеров, 4,8 млн рублей – на ремонт ограждений метромоста.

Еще одно изменение коснулось увеличения доходной и расходной частей бюджета Нижнего Новгорода на 2019 год еще на 31,4 млн рублей. Из них 26 млн рублей – межбюджетные трансферы, 5,4 млн рублей – собственные доходы, из которых 5 млн рублей будут направлены в резервный фонд города. 10,1 млн рублей из средств межбюджетных трансфертов будут направлены на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 15,9 млн рублей – на реконструкцию берегоукрепительных сооружений правого берега Оки в районе улицы Черниговской на участке от Канавинского до Молитовского моста.

Кроме того, за счет перераспределения расходов 23,2 млн рублей будут направлены МП "Нижегородское метро" на возмещение затрат от перевозки пассажиров. Как пояснил Юрий Мочалкин, средства являются недооткрытыми лимитами на возмещение затрат на перевозку пассажиров МП "Нижегородэлектротранс" (11,1 млн рублей) и МП "Нижегородпассажиравтотранс" (12,1 млн рублей). Также за счет перераспределения расходов 8,1 млн рублей будет выделено МП "Городская управляющая компания", 3,4 млн рублей в рамках софинансирования за счет средств городского бюджета на приобретение комплекта искусственного покрытия футбольного поля для МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа "Радий".

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета Нижнего Новгорода на 2019 год составит 34 млрд 819,4 млн рублей, расходная – 36 млрд 173,4 млн рублей, дефицит – 1 млрд 354 млн рублей.