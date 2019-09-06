Комиссия нижегородской Думы поддержала изменения в бюджет на 334,8 млн рублей Экономика

Комиссия нижегородской Думы поддержала изменения в бюджет на 334,8 млн рублей Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Комиссия Думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике поддержала изменения в бюджет на 334,8 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании постоянной комиссии 9 сентября 2019 года.

Из общего объема поступивших в городской бюджет доходов 330 тысяч рублей составляют субвенции из вышестоящих бюджетов.

Доходы

Доходная часть бюджета увеличилась, помимо субвенций, за счет средств, полученных казенными учреждениями города от предпринимательской деятельности, возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по ОСАГО, административных штрафов и за счет межбюджетных трансфертов.

Расходы

По информации директора департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрия Мочалкина, основная часть средств городского бюджета (112,1 млн рублей) будет направлено на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в детских садах в мкрн. Бурнаковский и на пр.Гагарина. Также на строительство дошкольных образовательных организаций выделено 14,4 млн рублей.

На мероприятия по переселению нижегородцев из аварийного жилищного фонда будет выделено 64 млн рублей. Еще 2,3 млн рублей на эти цели предоставит областной бюджет.

Создание и обустройство контейнерных площадок обойдется в 51,4 млн рублей. Еще 7,6 млн пойдет на приобретение мусорных контейнеров и бункеров. Напомним, что ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявлял о недостаточном количестве обустроенных контейнерных площадок.

Почти 42 млн рублей будет направлено на строительство сетей водоснабжения к земельным участкам в районе д.Сысоевка Богородского района, предназначенных для предоставления многодетным семьям.

На приобретение спортивного оборудования и инвентаря, проведение учебно-тренировочных сборов в учреждениях физической культуры и спорта в рамках выполнения федеральных стандартов – 34,2 млн рублей.



Еще 9,4 млн рублей выделено на ремонты в 47 школах в рамках подготовки к новому учебному году. Также, 6 млн рублей пойдет на подготовку к строительству скейт-парка в детско-юношеской спортивной школе "Сормово".

Кроме того, 4,8 млн рублей предназначены на ремонт ограждений метромоста.