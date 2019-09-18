Новая вспышка АЧС выявлена в Дальнеконстантиновском районе Общество

Фото: управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл

Новая вспышка АЧС у кабанов выявлена в Дальнеконстантиновском районе. Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл, в результате проведенных лабораторных исследований проб материала отобранного от кабана добытого ООО "Сечуга" Суроватихинского участкового лесничества, 161 квартал Дальнеконстантиновского района Нижегородской области выявлен геном ДНК вируса африканской чумы свиней.

В настоящее время проводятся мероприятия направленные на купирование очага инфекции. На месте вспышки АЧС работают сотрудники отдела ветеринарного надзора управления и представители ветеринарной службы Нижегородской области.

Управление просит обо всех фактах падежа домашних свиней и диких кабанов, незаконной реализации продуктов свиноводства сообщать по телефонам "горячей линии" (831) 435-51-59 с 09-00 до 18-00 или (831) 269-21-64 круглосуточно, (8362) 41-14-65 Республика Марий Эл.

Напомним, в начале сентября карантин по АЧС снят был в 4 районах Нижегородской области (Арзамасском, Дальнеконстантиновском, Вадском и Перевозском).