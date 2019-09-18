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Общество

НМИЦ им.Алмазова поможет Нижегородской области усовершенствовать систему здравоохранения

18 сентября 2019 17:45  [71] Общество
Главный клинический комплекс НМИЦ им.Алмазова

Главный клинический комплекс НМИЦ им.Алмазова

Фото: с сайта Центра

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) имени В.А.Алмазова минздрава РФ поможет Нижегородской области усовершенствовать систему здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ранее между правительством Нижегородской области в лице губернатора Глеба Никитина и Центром имени В.А.Алмазова было заключено соглашение о сотрудничестве.

Сейчас в рамках реализации данного соглашения прошла рабочая встреча заместителя губернатора Андрея Гнеушева, и.о. министра регионального здравоохранения Елены Саксоновой с генеральным директором и руководством центра.

В ходе рабочей встречи представители Нижегородской области ознакомились с работой специалистов Центра, новейшим медицинским оборудованием, новыми методами в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, внедрением информатизации в работу медицинской организации и многим другим.

С работой специалистов центра по профилю "кардиология", ознакомился главный врач специализированной кардиохирургической клинической больницы Антон Максимов, присутствовавший на операции по протезированию клапанов сердца.

"Было принято решение совместно работать над совершенствованием системы здравоохранения и организации оказания медицинской помощи населению, внедряя передовой медицинский и научный опыт исследовательского центра имени Алмазова в практику здравоохранения Нижегородской области", - сказал Андрей Гнеушев по итогам встречи.

Заместитель губернатора добавил, что уже в четвертом квартале 2019 года планируется направить в центр трех руководителей медицинских организаций и обучить семерых врачей.

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - одно из важнейших направлений национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в стране в соответствии с указом президента Владимира Путина", - добавил заместитель губернатора.

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