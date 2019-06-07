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Общество

"Центр Алмазова" поможет Нижегородской области совершенствовать передовые медицинские услуги

07 июня 2019 18:52  [70] Общество

ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова" поможет Нижегородской области совершенствовать передовые медицинские услуги. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Соответствующее соглашение подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор исследовательского центра Евгений Шляхто на Петербургском международном экономическом форуме 7 июня 2019 года.

Стороны намерены совместно работать над совершенствованием организации оказания медицинской помощи в Нижегородской области, внедрением передового организационного, медицинского и научного опыта Центра Алмазова в практику здравоохранения региона.

"В 2019 году мы запланировали более 27 тысяч случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Это почти на 14% выше, чем в прошлом году. Мы надеемся, что сотрудничество со всемирно известным центром поможет нам в дальнейшем увеличить этот показатель", - отметил Глеб Никитин.

Планируется также организовывать систему мероприятий по повышению квалификации медицинских работников государственных медицинских организаций Нижегородской области.

Напомним, накануне Глеб Никитин посетил ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова" Минздрава России, где вместе с директором центра осмотрел отделения главного клинического корпуса, перинатальный центр, отделение реанимации новорожденных, учебный симуляционный центр.

Добавим, в мае 2019 года в нижегородской специализированной кардиохирургической клинической больнице выполнены уникальные операции по поводу гипертрофической кардиомиопатии - тяжелого заболевания сердца. Это врожденное заболевание, которое часто приводит к летальному исходу.

Хирургические вмешательства двум пациентам нижегородские врачи совершили при консультативном участии главного кардиохирурга ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России Михаила Гордеева.

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