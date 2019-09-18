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Происшествия

Многодетная мать из Нижегородской области оставила детей без присмотра и была приговорена к обязательным работам

19 сентября 2019 09:48  [105] Происшествия

30 - летняя многодетная мать оставила детей без присмотра и была приговорена к обязательным работам. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, в Шатковском районе осуждена местная женщина по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Судом установлено, что 18 декабря 2018 года рано утром жительница одного из сел района уехала в Нижний Новгород, оставив в доме с печным отоплением без присмотра взрослых и еды, троих малолетних детей: 2007, 2013 и 2017 года рождения. Вернулась она только на следующий день в обед, так как утром позвонила знакомой, и та сообщила, что детей забрали.

От дачи показаний нерадивая мать отказалась. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил. Детей у женщины отобрали.

Ранее многодетная мать из Нижнего Новгорода получила 8 лет за сбыт наркотиков.

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