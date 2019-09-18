Депутаты Думы Дзержинска утвердили членов Общественной палаты второго созыва Политика

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Депутаты Думы Дзержинска утвердили членов городской Общественной палаты второго созыва. Об этом сообщает пресс-служба Думы.

В состав Общественной палаты вошли Михаил Аршинов (заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры РФ, почетный гражданин города Дзержинска), Ирина Дудина (член Общественной палаты первого созыва), Тимур Зинятуллин (член общественной организации "Местная Национально-культурная автономия татар Дзержинска"), Олег Игнатьев (член Совета инвалидов Союз "Чернобыль"), Алексей Липатов (член регионального фонда поддержки спорта и спецподразделений Нижегородской области "Поволжье"), Юрий Салов (председатель дзержинской городской организации НОО ООО "Российский Союз ветеранов Афганистана"), Наталья Сомова (член Культурного фонда "Зеркало города"), Любовь Шведова (заместитель председателя ООД "Всероссийский Женский Союз – "Надежда России").

Общественная палата Дзержинска второго созыва будет состоять из 24 членов, по восемь из которых уже утвердили глава города и городская Дума. 16 человек, избранные городскими властями, выберут еще восемь членов палаты.

СПРАВКА:

Согласно постановлению главы города №57 от 08.08.2019 "Об утверждении членов Общественной палаты города Дзержинска", в составе этого общественного органа будут работать:

Андрей Блохин - ведущий научный сотрудник ФГБНУ "НИВИ НЗ России", руководитель инициативной группы "Дзержинцы за общественный транспорт", член первого созыва Общественной палаты Дзержинска

Владимир Большаков - член президиума городского Совета ветеранов Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов г.Дзержинска Нижегородской области

Алла Кузнецова - представитель инициативной группы граждан города Дзержинска,

Равиль Мингалимов - член общественной организации "Местная Национально-культурная автономия татар Дзержинска"

Андрей Рехалов - генеральный директор ОАО "Дзержинский Водоканал", член Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, председатель Совета Нижегородской ассоциации предприятий водоснабжения и водоотведения

Игорь Соловьев - кандидат политических наук, председатель АНО "Минин-центр", член первого созыва Общественной палаты Дзержинска

Виктор Сопин - председатель общественного движения "Наш родной Дзержинск", депутат ОЗС Нижегородской области IV созыва, мэр Дзержинска в 1991-1995 гг., 2010-2012гг., председатель I созыва Общественной палаты Дзержинска

Олег Чесноков - депутат городской Думы V созыва, член первого созыва Общественной палаты Дзержинска.