IT-квартал хотят создать на территории Започаинья в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Эксперты предлагают в рамках редевелопмента Започаинья (район улицы Ильинской с прилегающими кварталами) создать на этой территории IT-квартал, сохранив при этом объекты культурного наследия. Такая информация прозвучала в ходе совещания по вопросам развития исторической территории Започаинья.

Совещание провел заместитель губернатора Сергей Морозов. В обсуждении приняли участие члены регионального правительства, представители экспертного городского сообщества и потенциальные инвесторы.

"Встречи с экспертами и инвесторами, которые заинтересованы в развитии Започаинья, мы проводим регулярно по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Перед каждым из потенциальных инвесторов стоит непростая задача по наполнению современным смыслом городской среды с учетом её исторической самобытности, реставрации ОКН, решению вопросов транспортной доступности", - сказал Сергей Морозов.

О результатах подготовки первого этапа пилотного проекта редевелопмента Започаинья рассказал Юрий Перелыгин - главный инженер ООО "Ленгипрогор", которое победило в конкурсе на право разработки этого проекта. Он должен быть готов к концу 2019 года.

Разработчик считает, что на территории Започаинья можно разместить IT-квартал, поскольку в Нижегородской области, по прогнозам, в ближайшие пять лет число IT-специалистов здесь вырастет почти в 2 раза — до 50 тысяч человек и им необходимы условия для работы. Офисные здания предлагается связать сетью вело- и пешеходных дорожек.

При этом разработчик ставит задачу восстановить объекты культурного наследия, но опасается, что федерального финансирования для этого будет недостаточно.

Поэтому IT-кластер, по мнению специалистов, принесет городу до 15 тысяч высокооплачиваемых клиентов, что положительно скажется на финансовую сторону реализации проекта редевелопмента и восстановление памятников культурного наследия.

"Разместить этот кластер мы планируем на всей территории Ильинки. Но нам не сделать этого, не решив одну из ключевых градостроительных задач – транспортную", - подытожил Юрий Перелыгин.

Участники совещания отметили, что через Ильинскую улицу проходят большие потоки транзитного транспорта, но дорожную ситуацию усугубляют трамвайная линия и припаркованные на проезжей части автомобили.

Сергей Морозов на это ответил, что сейчас разрабатываются несколько транспортных схем - проектируются новые пешеходные зоны, рассматриваются возможности запуска автотранспорта по параллельным улицам, частичного или полного запрета парковок вдоль тротуаров. Предполагается расширение пешеходной зоны на Ильинской до 6,5 метров, но это, с учетом предлагаемых изменений, не повлияет на ухудшение транспортной ситуации.