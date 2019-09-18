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Происшествия

Подозреваемого в убийстве нижегородца Виктора Ворошилова в гаражах Ленинского района задержали по "горячим следам"

19 сентября 2019 13:02  [73] Происшествия
Виктор Ворошилов

Виктор Ворошилов

Фото: из соцсети Facebook

Подозреваемого в убийстве нижегородца Виктора Ворошилова в гаражах Ленинского района задержали по "горячим следам". Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД 19 сентября 2019 года.

На розыск и задержание подозреваемого были ориентированы наружные наряды полиции. Ориентировка была передана во все ОВД Нижегородской области и соседние регионы.

По ориентировке 31-летнего мужчину задержали сотрудники спецбатальона ГИБДД МВД по Чувашской республике и передали нижегородским коллегам, которые доставили его в следственные органы.

Подозреваемый при допросе сообщил следователям СК, что 17 сентября 2019 года пригласил Виктора Ворошилова на встречу в вечернее время в гаражный кооператив в Ленинском районе. Во время встречи между мужчинами возник конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, в ходе которого подозреваемый нанес удар кирпичом по голове пытавшегося уйти предпринимателя.

Увидев, что Виктор Ворошилов не подает признаков жизни, мужчина решил скрыть преступление: оттащив тело потерпевшего к автомобилю, поджег его, после чего скрылся на территории соседнего региона.  В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.     

Напомним, СУ СК возбудил уголовное дело по факту убийства известного нижегородского предпринимателя Виктора Ворошилова в гаражном кооперативе на ул. Голубева. 

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