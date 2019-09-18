"Актеры "Продавца дождя" изнутри забрали спектакль себе", - режиссер Дмитрий Бурханкин Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Приглашенный режиссер Дмитрий Бурханкин рассказал журналистам о том, как шла работа над премьерным спектаклем нового 222 сезона Нижегородского драматического театра им. Горького "Продавец дождя", который нижегородцы увидят уже 26 сентября. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на пресс-конференции 19 сентября 2019 года.

Напомним, в основе сюжета история фермера Карри, живущего на Западе Америки в эпоху после депрессии в охваченной засухой сельском городке. Помимо гибели растений и животных он беспокоится, что его дочь никак не выйдет замуж. Все мужчины, которых она встречала в жизни, считали ее некрасивой. В этот момент в городке появляется мошенник Билл Старбак, обещающий вызвать дождь за плату в 46 долларов. Это событие оказывает волнующее влияние на всю семью.

Притча, которую нужно увидеть всем отчаявшимся

"Продавец дождя" рассказывает нам о том, что отчаянье - не смертный грех. В этом его дотошность и злободневность. Отчаиваться никогда нельзя, это чувство - губительно. Пьеса очень понятна, в ней даются простые советы. Всем отчаявшимся смотреть обязательно", - сказал Дмитрий Бурханкин.

Его мнение поддержала заведующая литературно-драматической частью театра Тамара Яровикова.

"Мы сейчас ходим к психологам, и они нам пытаются навязать: спокойно, все хорошо, нужно быть оптимистами. Мне кажется, что спасение не в психологах, а в тех, кто нас окружает. Этому учит спектакль", - добавила она.

По мнению Дмитрия Бурханкина, авантюрист Билл Старбак не проходимец, каким его написал автор, а волшебник, который изменил жизнь этой семьи и каждого из них.

"Героям нужно всего чуть-чуть помочь. Мы все время смотрим под ноги, забывая про звезды. А всего-то нужно, чтобы кто-то подошел и сказал нам: "Подними голову, посмотри как красиво", - пояснил режиссер.

"Сейчас носы попудрят, костюмы отгладят и на сцену"

Как сообщил Дмитрий Бурханкин, спектакль был поставлен за 3,5 недели, и сейчас он полностью готов.

"Мы его уже устали прогонять, начали работать во вред себе и решили сделать перерыв. Сегодня мы встретились спустя 1,5 недели. Актеры так схватились внутри, что стоит мне отвернуться, как они забирают спектакль себе. Внутри него происходит какая-то жизнь. Они сами что-то меняют, новое придумывают. Я только со стороны смотрю и слегка корректирую", - отметил он.

Режиссер добавил, что это очень здорово, "когда артисты забирают спектакль до премьеры". Значит спектакль сформировался, и неизбежно появляющаяся зрительская режиссура не разрушит его, а сделает только лучше.

"Актеры сейчас носы попудрят, костюмы отгладят и на сцену", - заключил он, говоря о том, что еще осталось.

СПРАВКА:

Дмитрий Бурханкин родился 12 мая 1975 года в Ульяновске. Окончил актерский факультет Воронежского государственного института искусств, актерский факультет ВГИК им. С.А.Герасимова, кафедру режиссуры Театрального института им. Б.Щукина. Был актером Костромского драматического театра им. А.Н.Островского (1996-1997), Московского драматического театра им. Н.В.Гоголя (с 2001). В 2014 году вместе с Владимиром Хорожанским основал в Москве "Оптимистический Театр". Начиная с 1996 года он поставил около 25 спектаклей.