Последние новости рубрики Общество
19 сентября 2019 19:12  [58] Выставка "Арт-Россия" и фестиваль огня пройдут в дни форума "Россия – спортивная держава"
19 сентября 2019 18:54  [57] Пешеходная зона соединила три озера Щелоковского хутора после благоустройства
19 сентября 2019 18:42  [81] "Поезда здоровья" побывали уже в 105 населенных пунктах Нижегородской области
19 сентября 2019 18:20  [63] Глеб Никитин на заседании коллегии минприроды рассказал о реализации нацпроекта "Экология"
19 сентября 2019 18:05  [69] Фотоловушки в Керженском заповеднике зафиксировали привезенных из Нижнего Новгорода медвежат
19 сентября 2019 17:38  [71] Движение транспорта на ул.Горького изменится с 20 до 23 сентября
19 сентября 2019 16:31  [106] Публичные слушания по земельному участку около нижегородского стадиона пройдут 7 октября
19 сентября 2019 15:31  [180] Маршрут нижегородского автобуса А-17 продлили
19 сентября 2019 15:30  [92] Школа юных поваров состоится на территории нижегородского ЦУМа
19 сентября 2019 13:58  [174] "ТНС энерго НН" рекомендует, как избежать "чужих" долгов после продажи недвижимости
Общество

Фотоловушки в Керженском заповеднике зафиксировали привезенных из Нижнего Новгорода медвежат

19 сентября 2019 18:05  [69] Общество

Фото: Фотоловушка Керженского заповедника

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фотоловушки в Керженском заповеднике, возможно, зафиксировали выпущенных из нижегородского зоопарка медвежат. Такое предположение сделал сотрудник заповедника Сергей Суров, который снял карты памяти с двух фотоловушек на Черном хуторе.

Речь идет о зоопарке "Мишутка", откуда в июле выпустили трех медвежат.

Камеры 13 сентября зарегистрировали крупную медведицу с пятью медвежатами. Звери шли с севера на юг вдоль восточной стороны вольера, а затем повернули на запад по дороге.

Как поясняется в группе заповедника в социальной сети ВКонтакте, обычно у бурого медведя рожается от одного до трех детенышей в одном помете. Пять медвежат явление крайне редкое.

"Похоже, что два или три медвежонка из зоопарка, которых выпустили летом. Будем разбираться, так ли это, посмотрим видео- и фотоматериалы", - написал Сергей Суров.

Всего фотоловушки за июль, август и сентябрь 17 раз зарегистрировали рысей, 18 – волков и 6 – бурых медведей. Также были регистрации лосей, барсуков, енотовидных собак и глухарей.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph