Фотоловушки в Керженском заповеднике зафиксировали привезенных из Нижнего Новгорода медвежат Общество

Фото: Фотоловушка Керженского заповедника

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фотоловушки в Керженском заповеднике, возможно, зафиксировали выпущенных из нижегородского зоопарка медвежат. Такое предположение сделал сотрудник заповедника Сергей Суров, который снял карты памяти с двух фотоловушек на Черном хуторе.

Речь идет о зоопарке "Мишутка", откуда в июле выпустили трех медвежат.

Камеры 13 сентября зарегистрировали крупную медведицу с пятью медвежатами. Звери шли с севера на юг вдоль восточной стороны вольера, а затем повернули на запад по дороге.

Как поясняется в группе заповедника в социальной сети ВКонтакте, обычно у бурого медведя рожается от одного до трех детенышей в одном помете. Пять медвежат явление крайне редкое.

"Похоже, что два или три медвежонка из зоопарка, которых выпустили летом. Будем разбираться, так ли это, посмотрим видео- и фотоматериалы", - написал Сергей Суров.

Всего фотоловушки за июль, август и сентябрь 17 раз зарегистрировали рысей, 18 – волков и 6 – бурых медведей. Также были регистрации лосей, барсуков, енотовидных собак и глухарей.